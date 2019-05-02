Курск впервые присоединится к Всероссийскому "ЗаБегу"

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-02T11:50:42+03:00

Все вырученные средства от стартовых взносов участников в Курске перечислят в благотворительный фонд

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Одновременно в 20 городах страны 19 мая 2019 стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег», сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. В нем примут участие и жители нашей области – старт полумарафону будет дан в 9:00 на Театральной площади Курска. Участники могут выбрать дистанцию для бега по силам: 2 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Каждый преодолевший финишную прямую получит уникальную медаль.

Чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться на сайте забег.рф, выбрав город Курск и нажав «присоединиться». Все вырученные средства от стартовых взносов участников в Курске будут перечислены организаторами полумарафона в благотворительный фонд «Мир детства».

Впервые полумарафон «ЗаБег» состоялся в России в 2017 году. Ежегодно количество его участников увеличивается. Синхронный старт – одна из уникальных особенностей полумарафона, проект поддерживают известные спортсмены, музыканты, теле- и радиоведущие.

ИСТОЧНИК KP.RU