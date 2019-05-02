На Первомай под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-02T08:27:45+03:00

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В 16:48 1 мая на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в доме на улице Автозаводская в Рыльске.

По данным МЧС по прибытии в 16:52 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:46, ликвидировано в 17:56. Пострадавших нет.

В результате пожара в жилом деревянном, обложенном кирпичом, доме мансардного типа размером 8х10 метров, сгорела и обрушилась шиферная кровля на всей площади, огнем повреждены домашнее имущество и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU