В Курской области появился еще один памятник природы регионального значения

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-02T08:19:21+03:00

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Такой статус получило озеро «Желтое» в Кореневском районе площадью 10,3 гектар.

Как пояснил директор департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, озеро «Желтое» представляет собой водоем старичного типа, в южной части которого располагается залежь сапропеля, известного своими лечебными свойствами.

Природоохранный объект создан с целью охраны и воспроизводства редких исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курской области. К представителям таких видов можно отнести: страусник обыкновенный, каулинию малую, вольфию бескорневую, лук неравный, алтей лекарственный, пальчатокоренник кровавый, богомол обыкновенный, коршуна черного, журавля серого, лягушку травяную, ящерицу живородящую, кроншнепа большого. Следует отметить, что кроншнеп большой занесен не только в областную, но и в Красную книгу Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU