Погода испортила курянам Первомай

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-01T15:39:33+03:00

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Первомай Курск отметил полупустыми улицами. Погода не позволила большинству курян отправиться на природу или в город, чтобы насладиться Первомайским праздником. С утра поднялся сильный шквалистый ветер, а ближе к полудню в областном центре прошел сильный дождь.

Улицы в городе - безлюдныеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свеженькие, приготовленные к торжествам улицы Курска уже сразу же после традиционной Первомайской демонстрации резко опустели. В центре города можно было встретить лишь единицы одиноких прохожих. И никакого намека на праздник Труда, кроме чисто убранных улиц.

С утра поднялся шквалистый ветерФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между тем праздничные мероприятия продолжатся вплоть до конца недели. Проходить они будут в разных округах города, а также в районах. Так что куряне смогут приобщиться к празднику, не "выезжая в город".

Полиция дежурит на майскиеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подробная программа мероприятий здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU