Как курянам будут платить пенсии и пособия в праздники

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-01T12:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с праздничными днями в периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая доставка (зачисление) пенсий, пособий и иных социальных выплат, производимых учреждениями Пенсионного фонда, за май 2019 года будет осуществляться по графикам работы учреждений-доставщиков:

- УФПС «Почта России» с 3 мая 2019 года;

- кредитными учреждениями с 10 мая 2019 года.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области также информирует о том, что 24 апреля вступил в силу Указ Президента Российской Федерации «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». В соответствии с данным Указом денежная выплата в размере 10 000 руб. будет производиться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по месту получения пенсии.

В том случае, если гражданин получает две пенсии от разных ведомств, то выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ. Личное обращение в Пенсионный фонд для получения денежной выплаты не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU