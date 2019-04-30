По Курску пройдет «Бессмертный книжный полк»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-30T16:35:44+03:00

Подобной акции нет ни в одном из российских регионов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Акция состоится 7 мая в 12.30 на Театральной площади

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Жителей и гостей Курска приглашают прийти 7 мая в 12.30 на Театральную площадь с книгами о Великой Отечественной войне, где пройдет акция «Бессмертный книжный полк».

В 2018 году в книжном строю было представлено свыше 500 произведений российских писателей, в том числе Бориса Васильева и Юрия Бондарева, Юлии Друниной и Константина Симонова.

Особое место в «Бессмертном книжном полку» заняли произведения курских писателей-фронтовиков - Константина Воробьева, Евгения Носова, Николая Корнеева, Василия Алехина, Николая Шитикова и других.

ИСТОЧНИК KP.RU