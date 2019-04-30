2019-04-30T16:13:13+03:00
Звезды

В Курской области пройдет фестиваль духовых оркестров

Также в нем примут участие хореографические коллективы
Ольга ДАНИЛОВА
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Фестиваль "Музыка Победы" пройдет в районах областиФестиваль "Музыка Победы" пройдет в районах областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области пройдет I областной фестиваль духовых оркестров и хореографических коллективов «Музыка Победы». Он будет проходить с 10 по 12 мая в 11.00 в городах Щигры, Фатеж, Обоянь, Рыльск.

Старт будет дан 10 мая в Щиграх. Праздничное шествие духовых оркестров и танцевальных коллективов из Горшеченского, Советского, Тимского, Черемисиновского районов и Щигры пройдет по центральной улице города.

11 мая эстафету фестиваля примут Фатеж и Обоянь. В сопровождении хореографических коллективов своё шествие начнут оркестры из Фатежского, Дмитриевского, Золотухинского, Хомутовского, Поныровского, Курского, Октябрьского, Медвенского, Беловского, Солнцевского, Пристенского, Мантуровского районов, Железногорск и Обоянь.

12 мая на площадь перед городским Домом культуры Рыльска выйдут духовые оркестры в сопровождении танцевальных коллективов из Льговского, Глушковского, Кореневского, Конышевского, Суджанского, Рыльского районов

ИСТОЧНИК KP.RU

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