«Русь мастеровая» открывает в Курске летний сезон

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-30T16:12:30+03:00

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2 мая в 16.00 сквере на площади имени Рокоссовского состоится открытие летнего сезона городского проекта «Русь мастеровая». Здесь будет представлена выставка изделий мастеров по промыслам ЦНТ «Русь» и авторских кукол ручной работы мастеров-кукольников, участников проекта «Мир кукол».

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию изделий декоративно-прикладного творчества. Перед посетителями выступят солисты и творческие коллективы ЦНТ «Русь». Также состоится розыгрыш призов.

Проект «Русь мастеровая» дает возможность бесплатно обучиться азам народных ремесел. Информация проста и доступна как для взрослых, так и для детей. Для каждого участника найдется дело по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU