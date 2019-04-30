«Русь мастеровая» открывает в Курске летний сезон
2 мая в 16.00 сквере на площади имени Рокоссовского состоится открытие летнего сезона городского проекта «Русь мастеровая». Здесь будет представлена выставка изделий мастеров по промыслам ЦНТ «Русь» и авторских кукол ручной работы мастеров-кукольников, участников проекта «Мир кукол».
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию изделий декоративно-прикладного творчества. Перед посетителями выступят солисты и творческие коллективы ЦНТ «Русь». Также состоится розыгрыш призов.
Проект «Русь мастеровая» дает возможность бесплатно обучиться азам народных ремесел. Информация проста и доступна как для взрослых, так и для детей. Для каждого участника найдется дело по вкусу.
ИСТОЧНИК KP.RU