2019-04-30T15:48:40+03:00
Происшествия

В Курске через суд расселяют аварийный дом

Мэрия шесть лет не может предоставить новые квартиры жильцам
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне надеются получить новые квартирыКуряне надеются получить новые квартирыФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курска провела проверку соблюдения законодательства при расселении аварийных жилых домов, в том числе дома, расположенного на 2-ом Промышленном переулке Курска. По результатам проверки прокурор направил в суд иск к администрации города, в котором поставил вопрос об обеспечении курян жильем, пригодным для постоянного проживания в черте города.

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска отказали. Но прокурор Курской области принес кассационное представление об отмене судебных постановлений. Свои требования прокурор мотивировал тем, что дом на втором Промышленном переулке в мае 2012 года включен в список многоквартирных домов, признанных аварийными. Орган местного самоуправления установил сроки сноса дома и переселения жильцов. Однако шесть лет администрация города не приняла мер по его расселению, другое благоустроенное жилье людям не предоставила, сроки переселения постоянно изменялись. Техническое состояние дома продолжало ухудшаться, что создавало реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Президиум Курского областного суда согласился с доводами прокурора, судебные постановления отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суд в соответствии с требованиями прокурора обязал администрацию Курска обеспечить людей пригодным для проживания жильем в черте города.

Реальное исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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