В Курске на Красной Армии опять закроют движение

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-30T15:43:44+03:00

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В текущем году ПАО «Квадра» - «Курская генерация» планирует завершить капремонт тепловой сети по улице Красной Армии (3-я очередь). Рабочие заменят около 400 метров трубопровода.

Подрядная организация уже определена. С 6 по 8 мая на объекте пройдут подготовительные работы. 13 мая - начнутся земляные. Дорожное движение по улице будет полностью закрыто. Ориентировочный срок окончания работ – 1 июля 2019 года, сообщили в мэрии.

Напомним, в августе 2018 года компания «Квадра» начала реконструкцию изношенной тепломагистрали на одном из участков улицы Красная Армия. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались. 6 октября ремонт, наконец, завершили. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но не успели. Движение возобновили 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU