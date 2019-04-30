2019-04-30T15:22:25+03:00
Звезды

В Курске станцуют «Красавицы Победы»

Акция стартует 8 мая в 17.00
Яна ШЕЛЕСТ
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К акции могут присоединиться все желающиеК акции могут присоединиться все желающие
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8 мая в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в Курске стартует акция «Красавица Победы». Духовой оркестр сыграет лирические песни времен Великой Отечественной войны, а девушки в ретро-платьях исполнят танцевальные композиции.

В День Победы участницы проекта пройдут в строю «Бессмертного полка» по улице Ленина Курска. В нарядах ретро-стиля присоединиться к акции могут все желающие, сообщили в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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