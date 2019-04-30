2019-04-30T15:19:28+03:00
Происшествия

В Курске медсестру "скорой" поймали на краже 25 тысяч рублей у пациента

Еще столько же до этого грабители отобрали у потерпевшего
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина ограбили дваждыКурянина ограбили дваждыФото: Из архива КП.
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В Сеймский отдел полиции Курска поступило заявление от водителя одной из служб такси. Мужчина рассказал, что возле уличного банкомата неизвестные люди избили его и отобрали более 50 тысяч рублей. Конфликт возник из-за того, что мужчина, по мнению налетчиков, слишком долго стоял у терминала. В драке он получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников удалось установить «по горячим следам». Куряне не стали отрицать свою вину и сразу же выдали похищенные деньги. Но сумма оказалась вдвое меньше, чем та, о которой заявлял потерпевший.

Полицейские предположили, что остальную наличку похитил кто-то другой. Выяснилось, что мужчину доставили в стационар сразу с улицы и контактировать с ним могли только медицинские работники. Вскоре круг подозреваемых сузился до одного человека – одной из медсестр. Признавать свою причастность к краже она не желала, поэтому женщине предложили пройти полиграф. «Детектор лжи» позволил утверждать, что хищение было совершено именно ей. Женщина стала сотрудничать со следствием и рассказала, что вытащила деньги из кармана пациента, находящегося в бессознательном состоянии.

Против медицинской сестры, а также уличных грабителей завели уголовные дела. По нормами Уголовного Кодекса за кражу курянка может получить до пяти лет колонии, грабители, рискуют оказаться в местах лишения свободы на срок до семи лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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