Курян обвиняют в краже дизтоплива

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-30T15:10:16+03:00

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Сотрудники Кореневского отдела полиции установили подозреваемых в краже дизельного топлива с большегрузных автомобилей. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 21 года. На счету злоумышленников уже четыре факта хищения. Каждый раз фигуранты выбирали большегрузный транспорт, оставленный на обочинах. Кражи совершали ночью, заранее с вечера, выбирая очередную машину. Хозяева чаще всего обнаруживали пустой бак спустя несколько дней, что осложнило раскрытие кражи.

Однако сотрудникам уголовного розыска, проводившим оперативную работу, удалось определить подозреваемых в течение недели. Они собрали полные доказательства по каждому факту. Украденное топливо воры продавали по заниженной цене своим знакомым или случайным людям. Ущерб от незаконных действий, по предварительным подсчетам, уже составляет почти 20 тысяч рублей. По факту краж возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта признались в содеянном. Оперативники продолжают проверять информацию о причастности задержанных к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU