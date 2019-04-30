В Курске работник депо пытался похитить 60 кг бронзы

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-30T15:07:30+03:00

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В Курске работник локомотивного депо пытался похитить оставшиеся у него после проведения работ по разборке тепловоза более 60 килограммов металлолома бронзы. Мужчина спрятал лом в ящике для инструмента, а потом перегрузил его в багажник своей машины, чтобы сдать в пункт приема лома.

На выезде с территории организации автомобиль остановили сотрудники транспортной полиции за нарушение правил дорожного движения. Тогда и был обнаружен нелегальный груз, документов на который водитель предъявить не смог.

Мужчина во всем сознался. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, документы направлены в суд для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU