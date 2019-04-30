В Курске в свино-говяжьих пельменях обнаружили курицу
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Суд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на курском хладокомбинате на предмет соблюдения законодательства РФ при производстве и реализации продукции свиноводства и птицеводства.
При проведении лабораторных исследований в пельменях «Премиум с говядиной и свининой» и «Белая Бяроза» была обнаружена незаявленная на маркировке ДНК курицы.
В отношении предприятия составили административный материал по ч.1 ст. 14.43 КоАП и направили его в Арбитражный суд Курской области.
Суд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU