2019-04-30T13:03:17+03:00
Общество

В Курске в свино-говяжьих пельменях обнаружили курицу

Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублейСуд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на курском хладокомбинате на предмет соблюдения законодательства РФ при производстве и реализации продукции свиноводства и птицеводства.

При проведении лабораторных исследований в пельменях «Премиум с говядиной и свининой» и «Белая Бяроза» была обнаружена незаявленная на маркировке ДНК курицы.

В отношении предприятия составили административный материал по ч.1 ст. 14.43 КоАП и направили его в Арбитражный суд Курской области.

Суд назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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