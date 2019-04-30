В Курской области появился еще один памятник природы

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-30T12:13:11+03:00

Такой статус получило озеро «Желтое» в Кореневском районе

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Озеро «Желтое» площадью 10,3 га, расположенное в Кореневском районе, представляет собой водоем старичного типа. В его южной части располагается залежь сапропеля, известного своими лечебными свойствами.

На озере произрастают редчайшие растения: страусник обыкновенный, каулиния малая, вольфия бескорневая, лук неравный, алтей лекарственный, пальчатокоренник кровавый. Обитают: богомол обыкновенный, коршун черный, журавль серый, лягушка травяная, ящерица живородящая, кроншнеп большой. Последний занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Природоохранный объект создан с целью охраны и воспроизводства редких исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU