Курянина обвиняют в мошенничестве с "чернобыльскими" выплатами

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-30T11:39:24+03:00

Курянин не уведомил ПФ, что не живет в деревне Фото: Светлана ВОЛКОВА

На него завели дело за незаконное получение восьми тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Поныровского района провела проверку исполнения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки.

Выяснилось, что курянин зарегистрирован на территории Поныровского района в деревне Вторые Поныри. Этот населенный пункт отнесен к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как показала проверка, в этом или ином населенном пункте, относенным к территориям, находящимся в границах зон радиоактивного заражения, мужчина не проживает с октября 2017 года. О перемене места жительства и отсутствии оснований для получения ежемесячных денежных выплат Пенсионный Фонд он не уведомил.

Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 8 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки против курянина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU