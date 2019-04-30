Курян подозревают в краже стекол из авто

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-30T11:32:31+03:00

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В Курске сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах боковых зеркал с отечественных автомобилей. В дежурную часть за одну ночь поступили два подобных сообщения от собственников о пропаже их имущества. Оперативники в кротчайшие сроки, отработав административную территорию, смогли найти случайных свидетелей, видевших подозрительных граждан в ночь кражи. В дальнейшем был установлен один из злоумышленников, а позже задержан и другой. Двое молодых людей 19 и 20 лет, совершая преступления, хотели заменить запчасти своих автомобилей.

Чужие зеркала со встроенными поворотниками им показались удобней и красивей. Поэтому как только в зоне видимости появились машины, запчасти с которых могли подойти на их автомобили, и было решено пойти на преступление. За одну ночь они разукомплектовали два автомобиля и уже на утро успели установить чужую технику на свои машины. Подозреваемые признали свою вину и выразили готовность полностью возместить нанесенный курянам ущерб.

По факту краж возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. Фигурантам до окончания следствия запрещено покидать территорию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU