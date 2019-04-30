На курской таможне задержали женщину с двумя иконами

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-30T11:02:53+03:00

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В автомобильном пункте пропуска Суджа Курской таможни задержали 32-летнюю гражданку России, которая пыталась незаконно вывезти на Украину две старинные иконы.

Во время таможенного досмотра личных вещей, находившихся в багажном отделении микроавтобуса, в дорожной сумке, принадлежащей россиянке, среди личных вещей обнаружили две иконы с изображением святых.

Со слов женщины, иконы принадлежат ее семье. Выезжая из Москвы к родственникам в Сумскую область, решила отвезти им иконы. О том, что иконы могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию и необходимы разрешительные документы уполномоченных органов на вывоз их из России, не знала.

По заключению эксперта, живописные иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)», являются художественными ценностями и относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей. Свободная (рыночная) стоимость икон составляет около 10, 5 тысяч рублей, сообщили на таможне.

По фактам несоблюдения запретов и ограничений при вывозе культурных ценностей с таможенной территории ЕАЭС и недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, против россиянки составили два протокола об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU