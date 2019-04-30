Вынесен приговор курянину, оскорбившему представителей власти

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-30T10:45:08+03:00

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Медвенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в публичном оскорблении представителей власти, сообщили в прокуратуре Курской области.

8 февраля 2019 года курянин находился на публичных слушаниях главы сельсовета в Доме культуры. Во время выступления главы сельского совета, а также главы Медвенского района он стал выражаться нецензурной бранью.

На замечания мужчина не реагировал, в присутствии местных жителей оскорблял представителей власти, унижая их честь и достоинство. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU