В Курске на вокзале прошли учения

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-30T09:48:46+03:00

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29 апреля на железнодорожном вокзале Курска прошли показательные пожарно-тактические учения, приуроченные к празднованию 370-летия Пожарной охраны России. Согласно легенде, возгорание произошло в комнате отдыха.

На место ЧП были направлены 16 единиц специальной и основной техники. Огонь быстро распространялся по помещению и мог перейти на чердачное помещение. Администрация вокзала незамедлительно приступила к эвакуации персонала и посетителей. На место условного возгорания прибыли добровольные пожарные.

К прибытию пожарно-спасательных подразделений практически все люди покинули здание. Пять человек на четвертом этаже оказались «отрезаны» от путей спасения. Для их эвакуации применялся спасательный пожарный рукав.

В тренировке также приняли участие автомобили скорой помощи, полиция и служб жизнеобеспечения. В задачи учений входила и отработка взаимодействия с этими подразделениями, администрацией железнодорожного вокзала и государственной пожарной службой.

ИСТОЧНИК KP.RU