В Курске открывается выставка лаковой миниатюры

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-30T09:21:49+03:00

В экспозиции будут представлены лаковые миниатюры на различных минералах

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30 апреля в 12.00 в Курске в выставочном центре «Курск - Город воинской славы» откроется уникальная выставка лаковой миниатюры «Чудо творения». Автор уникальных работ Андрей Новиков - член Союза художников России, Ассоциации декоративно-прикладного искусства, постоянный участник всероссийских и международных выставок в Москве, Флоренции, Брюсселе, Бонне, Токио, Санта-Фе.

В экспозиции будут представлены лаковые миниатюры на различных минералах. В работах Андрея Новикова канонический иконописный образ искусно вписывается в камень и начинает звучать в диалоге с его природной эстетикой.

Выставка будет работать с 30 апреля по 3 мая по адресу: ул. К. Маркса, 58. Вход свободный.

В 13.00 в детской художественной школе № 1 им. В.М. Клыкова (ул. Димитрова, 75) художник проведет лекцию на тему «Из истории лаковой миниатюры».

ИСТОЧНИК KP.RU