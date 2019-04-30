Как в Курске будет ходить транспорт 1 Мая

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-30T09:13:29+03:00

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В 10.00 от площади Перекальского до Красной площади начнется праздничное шествие. В 10.40 на Красной площади состоится праздничный митинг под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда», а затем концерт творческих коллективов, в центре Курска будет организована широкая праздничная торговля.

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 9.00 до 13.00 движение всех видов транспорта будет закрыто по улице Ленина, Сонина и Красной площади с пропуском городского пассажирского транспорта по улице Сонина до Знаменского кафедрального собора. Парковка транспорта на расстоянии 50 метров по улицам, прилегающим к улице Ленина, Красной площади и площади Перекальского, будет запрещена.

От Центрального рынка в Железнодорожный округ можно будет попасть через улицу 2-я Новоселовка, в сторону СХА – через ул. Верхнюю Луговую. Движение всех видов транспорта по площади Перекальского и улице Павлова будет приостановлено с 9.30 до 10.00 на период формирования колонн, движение из Железнодорожного округа будет организовано по ул. Ямской.

С 9.00 до 13.00 будет закрыто движение троллейбусов по ул. Радищева. Движение микроавтобусов по маршрутам №№ 227, 228, 273, 274 будет организовано до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

Движение автобусов в направлении Сеймского округа и Северо-западного жилого района пойдет от Знаменского собора, в направлении СХА и Железнодорожного округа – от пл. Перекальского, за исключением автобусов, курсирующих по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, и микроавтобусов кольцевого маршрута № 280, движение которых будет организовано по ул. Радищева со всеми остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU