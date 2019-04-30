2019-04-30T08:33:30+03:00
Происшествия

Курянин расстрелял бывшего тестя

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подозреваемому грозит срокПодозреваемому грозит срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

СК завел уголовное дело против 35-летнего жителя города Железногорска, его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, 28 апреля с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут мужчина был возле одного из домов по улице Ленина Железногорска Курской области, где у него из-за споров имущественного характера произошел конфликт с 54-летним бывшим тестем, рассказали в СК. Во время ссоры курянин дважды выстрелил в бывшего тестя из неустановленного следствием огнестрельного оружия, после чего сбежал.

Пострадавшего доставили в Железногорскую районную больницу, где его спасли врачи.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Следователи ищут огнестрельное оружие, из которого стрелял подозреваемый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24