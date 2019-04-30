Курянин расстрелял бывшего тестя

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-30T08:33:30+03:00

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СК завел уголовное дело против 35-летнего жителя города Железногорска, его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, 28 апреля с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут мужчина был возле одного из домов по улице Ленина Железногорска Курской области, где у него из-за споров имущественного характера произошел конфликт с 54-летним бывшим тестем, рассказали в СК. Во время ссоры курянин дважды выстрелил в бывшего тестя из неустановленного следствием огнестрельного оружия, после чего сбежал.

Пострадавшего доставили в Железногорскую районную больницу, где его спасли врачи.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Следователи ищут огнестрельное оружие, из которого стрелял подозреваемый.

ИСТОЧНИК KP.RU