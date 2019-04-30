Рак – не приговор
«ОнкоПатруль» побывал в Курске
.
Изменить размер текста:
Онкологическая заболеваемость молочных желез и шейки матки по-прежнему остается высокой в мире. Несмотря на достижения в медицинской науке, проблема не теряет актуальности. Профилактикой, выявлением рака на ранних стадиях занимается общественная организация «Российская Ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии («РАГИН»). Доктора медицинских наук ведущих центров Москвы регулярно проводят семинары, мастер-классы по всей стране. Конференция в Курске по столь значимым вопросам состоялась по инициативе администрации ОБУЗ «Областной перинатальный центр».
ИСТОЧНИК KP.RU