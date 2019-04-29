2019-04-29T17:44:54+03:00
Общество

В Курске стартует Международный Марш Мира

Участники будут передвигаться по маршруту: "Курск-Керчь-Феодосия-Севастополь-Симферополь-Курск"
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области бережно хранят патриотические традицииВ Курской области бережно хранят патриотические традицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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10 мая в 12.00 на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится старт XXIX Международного Марша Мира. Он будет посвящен 5-летию воссоединения России с Крымом, 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 85-летию образования Курской области. Мероприятие будет проходить с 10 по 17 мая

Участники Марша Мира будут передвигаться по маршруту: "Курск-Керчь-Феодосия-Севастополь-Симферополь-Курск". В каждом городе пройдет презентация деятельности фонда мира Курской области, возложение корзин цветов к памятным местам, встречи с общественностью.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено заключение договоров о сотрудничестве между:

- общеобразовательными учреждениями Курска и городов Севастополь, Феодосия;

- экипажем корабля «Сметливый», кадетским президентским училищем и школой №18 Курска;

- Курским и Севастопольским отделениям и Российского фонда мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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