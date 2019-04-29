В Курске пройдет акция «Синий платочек»
8 мая в 16:00 в Курске в парке имени Дзержинского пройдет акция «Синий платочек» – музыка Победы. Куряне примут участие в мастер-классе по живописи, который проведет курский художник, студент Курского государственного университета Игорь Владимирский. Все желающие смогут нарисовать свою иллюстрацию к песне «Синий платочек».
С 17:30 до 18:30 в парке состоится концерт, на котором прозвучат песенные и танцевальные мелодии 40-х годов.
Песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко стала символом военной эпохи, верности и веры в Победу. В тяжелое военное время музыка и песни были духовным оружием на фронте и опорой в тылу.
ИСТОЧНИК KP.RU