В Курске пройдет акция «Синий платочек»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-29T15:46:25+03:00

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8 мая в 16:00 в Курске в парке имени Дзержинского пройдет акция «Синий платочек» – музыка Победы. Куряне примут участие в мастер-классе по живописи, который проведет курский художник, студент Курского государственного университета Игорь Владимирский. Все желающие смогут нарисовать свою иллюстрацию к песне «Синий платочек».

С 17:30 до 18:30 в парке состоится концерт, на котором прозвучат песенные и танцевальные мелодии 40-х годов.

Песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко стала символом военной эпохи, верности и веры в Победу. В тяжелое военное время музыка и песни были духовным оружием на фронте и опорой в тылу.

ИСТОЧНИК KP.RU