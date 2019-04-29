2019-04-29T15:28:24+03:00
Общество

28 курских водителей лишат прав за пьяное вождение

Антиалкогольные рейды прошли в выходные
Яна ШЕЛЕСТ
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Семь водителей от прохождения медосвидетельствования отказалисьСемь водителей от прохождения медосвидетельствования отказалисьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нетрезвых водителей. С 26 по 28 апреля они задержали 28 пьяных водителей. Семь водителей от прохождения медосвидетельствования отказались. Шестерых задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

— Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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