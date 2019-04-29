2019-04-29T15:00:06+03:00
Происшествия

Курская полиция разыскивает водителя, сбившего 80-летнюю женщину

Женщина получила травмы
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель с места ДТП скрылсяВодитель с места ДТП скрылсяФото: Из архива "КП"
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28 апреля примерно в 21.15 неустановленный водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Обоянской со стороны Черняховского в сторону Народной. Напротив дома № 24 он наехал на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионерку с ранением доставили в Городскую клиническую больницу № 4. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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