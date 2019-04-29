В Курске откроется выставка Олега Радина
Экспозиция разместится в галерее им. Дейнеки
Работать выставка будет до 15 мая
Изменить размер текста:
30 апреля в 16.30 в Курской картинной галерее имени Александра Дейнеки состоится открытие выставки Олега Радина «Откровение».
Олег Михайлович — художник-авангардист, относящий себя к экспрессионистам, коллекционер предметов старины и общественный деятель, основатель галереи современного искусства «АЯ».
Радин - лауреат и дипломант ряда региональных и международных выставок. Картины художника хранятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом.
Работать выставка будет до 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU