2019-04-29T14:50:05+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка Олега Радина

Экспозиция разместится в галерее им. Дейнеки
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Работать выставка будет до 15 маяРаботать выставка будет до 15 мая
Изменить размер текста:

30 апреля в 16.30 в Курской картинной галерее имени Александра Дейнеки состоится открытие выставки Олега Радина «Откровение».

Олег Михайлович — художник-авангардист, относящий себя к экспрессионистам, коллекционер предметов старины и общественный деятель, основатель галереи современного искусства «АЯ».

Радин - лауреат и дипломант ряда региональных и международных выставок. Картины художника хранятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом.

Работать выставка будет до 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдет акция «Синий платочек»
28 курских водителей лишат прав за пьяное вождение
Курская полиция разыскивает водителя, сбившего 80-летнюю женщину
Курянка лишилась дорогого смартфона после селфи в туалете
Под Курском водитель сбил подростка и скрылся
Парад пожарной техники в Курске перенесли на 10.30
Под Курском пьяный водитель мопеда сбил 14-летнюю девочку
Под Курском погиб водитель «Гранты»
Курянина осудили за нападение на отца
В Курской области стартует проект «Мама-предприниматель»
В Курской области поддержат популяцию диких животных
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Курский театр кукол не прошел проверку пожнадзора
В Курскую область приехали австралийские овцы
В Курске на пожаре спасли 45-летнего мужчину
В Курске продавали украинскую колбасу
Пасхальный фестиваль в Курске собрал сотни верующих