Курянка лишилась дорогого смартфона после селфи в туалете

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-29T14:38:07+03:00

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Курянин лишился недавно приобретенного гаджета после похода в супермаркет. Предполагаемую подозреваемую, которая забрала чужое имущество, запечатлели камеры видеонаблюдения. При просмотре записей одна из работниц магазина узнала в женщине свою соседку. В течение часа она была задержана по месту жительства, там же изъят украденный телефон. 36-летняя курянка уже стала главным фигурантом уголовного дела.

Еще одна потерпевшая лишилась мобильного, оставив его на прилавке магазина. Такой невнимательностью воспользовалась следующая посетительница, которая после присвоения аппарата, передумала совершать покупку и покинула павильон. 43-летнюю подозреваемую установили спустя месяц, украденный мобильный она выдала, раскаявшись в содеянном. Полное возмещение ущерба не исключит ее привлечения к уголовной ответственности за совершенную кражу, отметили в полиции.

Оперативники Северного отдела полиции установили причастную к краже гаджета стоимостью более 50 тысячи рублей. 22-летняя девушка, находясь в крупном торговом центре, заметила, как другая посетительница после многочисленных селфи оставила телефон в туалете. Ей хватило минуты, чтобы присвоить чужой телефон. Разблокировать аппарат ей не удалось, и почти месяц после кражи он хранился у нее, но в дальнейшем она решила его сбыть, тогда и была задержана. Девушка признана подозреваемой по уголовному делу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU