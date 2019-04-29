Под Курском водитель сбил подростка и скрылся
ДТП произошло в Курчатове
Полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТПФото: Из архива "КП"
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28 апреля примерно в 16.50 в Курчатове по улице Мира двигался водитель неустановленного автомобиля. Напротив дома № 2 он сбил 14-летнего подростка и с места происшествия скрылся.
Несовершеннолетний получил ранения. Курская полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. Лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» по телефону: 8(47131) 4-23-02.
ИСТОЧНИК KP.RU