Под Курском водитель сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-29T14:27:02+03:00

Полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП Фото: Из архива "КП"

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28 апреля примерно в 16.50 в Курчатове по улице Мира двигался водитель неустановленного автомобиля. Напротив дома № 2 он сбил 14-летнего подростка и с места происшествия скрылся.

Несовершеннолетний получил ранения. Курская полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП. Лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят позвонить в дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» по телефону: 8(47131) 4-23-02.

ИСТОЧНИК KP.RU