Парад пожарной техники в Курске перенесли на 10.30
Техника проедет по городу 30 апреля
Всего в колонне будет задействовано 14 автомобилейФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 апреля в Курске пройдет парад пожарной техники. Стартует он в 10.30 от Дворца молодежи. Колонна спецтехники проедет по улицам Энгельса, Дзержинского, Ленина и Карла Маркса. Автомобили будут передвигаться с включенными проблесковыми маячками.
В параде примет участие и раритетная техника. Всего в колонне будет задействовано 14 автомобилей. Также к маршу присоединится и восстановленный старинный конно-бочковой ход. Завершится парад перед пожарно-спасательной частью № 16.
ИСТОЧНИК KP.RU