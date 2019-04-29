Под Курском погиб водитель «Гранты»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-29T13:52:04+03:00

водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался в больнице Фото: Из архива "КП"

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28 апреля примерно в 16:20 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выезжал со второстепенной дороги на главную со стороны поселка Магнитный в сторону поселка Тросна и столкнулся со «Шкодой Суперб» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП водители и два пассажира получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU