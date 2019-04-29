Курянина осудили за нападение на отца

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-29T14:12:07+03:00

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В Курской области осудили 36-летнего жителя Большесолдатского района. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщили в СК региона.

Следствием и судом установлено, что 6 мая 2016 года пьяный мужчина пришел домой к отцу. В процессе общения они поссорились и курянин стал душить отца, а потом нанес ему несколько ударов кухонным ножом в голову, шею и туловище. Однако жизнь пенсионера спасла его сожительница, которая выхватила из руки мужчины нож, после чего тот сбежал с места преступления.

Суд дал курянину шесть лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU