В Курской области стартует проект «Мама-предприниматель»
Участницы могут получить сто тысяч рублей на развитие бизнеса
Заявки принимаются до 27 мая 2019 годаФото: Из архива "КП"
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В Курской области стартует федеральный образовательный проект – «Мама -предприниматель», реализуемый федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
Для участия в проекте нужно подготовить бизнес-проект, представить его экспертной комиссии и получить приз в размере ста тысяч рублей на начало собственного бизнеса.
Заявки принимаются до 27 мая 2019 года включительно на сайте www.mama-predprinimatel.ru. Обучающая программа пройдет с 3 по 7 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU