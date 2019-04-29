2019-04-29T13:00:51+03:00
Деловой Курск

В Курской области стартует проект «Мама-предприниматель»

Участницы могут получить сто тысяч рублей на развитие бизнеса
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявки принимаются до 27 мая 2019 годаЗаявки принимаются до 27 мая 2019 годаФото: Из архива "КП"
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В Курской области стартует федеральный образовательный проект – «Мама -предприниматель», реализуемый федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Для участия в проекте нужно подготовить бизнес-проект, представить его экспертной комиссии и получить приз в размере ста тысяч рублей на начало собственного бизнеса.

Заявки принимаются до 27 мая 2019 года включительно на сайте www.mama-predprinimatel.ru. Обучающая программа пройдет с 3 по 7 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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