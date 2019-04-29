2019-04-29T12:40:52+03:00
Общество

В Курской области поддержат популяцию диких животных

В лесах установят кормушки
Яна ШЕЛЕСТ
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За лето будут заготовлены корма, сено, веники, закуплена сольЗа лето будут заготовлены корма, сено, веники, закуплена соль
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В курских лесах стартовала акция «Солонозелено». Для повышения популяции косуль, лосей и других диких животных будут устанавливать солонцы или кормушки. Координаты мест установки передадут егерям, чтобы они могли следить за ними.

За лето будут заготовлены корма, сено, веники, закуплена соль. Их будут выкладывать в кормушки зимой. Так для животных увеличится кормовая база. И это будет способствовать их выживанию и дальнейшему размножению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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