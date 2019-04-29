В Курской области поддержат популяцию диких животных

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-29T12:40:52+03:00

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В курских лесах стартовала акция «Солонозелено». Для повышения популяции косуль, лосей и других диких животных будут устанавливать солонцы или кормушки. Координаты мест установки передадут егерям, чтобы они могли следить за ними.

За лето будут заготовлены корма, сено, веники, закуплена соль. Их будут выкладывать в кормушки зимой. Так для животных увеличится кормовая база. И это будет способствовать их выживанию и дальнейшему размножению.

ИСТОЧНИК KP.RU