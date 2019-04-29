Курский театр кукол не прошел проверку пожнадзора

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-29T11:56:59+03:00

Проблема возникла еще в 2015 году Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Курский театр кукол не прошел проверку пожарного надзора, сообщили в областной администрации. Причина - отсутствие второго пожарного выхода. Здание рекомендовано закрыть до устранения нарушений.

Проблема возникла еще в 2015 году. Тогда директор театра пыталась достучаться до прежних властей, зданию требовался капитальный ремонт и дополнительный пожарный выход, но все безуспешно.

В марте 2019 года театру выделили 701 тысячу рублей на установку запасной двери и ремонт системы внутреннего противопожарного трубопровода. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Ситуацию контролирует Роман Старовойт. «Строительство нового театра запланировано в рамках проекта «Курск 2032», но это пока только планы. Нарушения в действующем театре необходимо устранить, и власти готовы подключиться», - отметил врио.

ИСТОЧНИК KP.RU