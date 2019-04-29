2019-04-29T11:16:33+03:00
Происшествия

В Курске на пожаре спасли 45-летнего мужчину

Курянин находился в ванной комнате, когда почувствовал запах дыма
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь уничтожил бытовую технику и личные вещиОгонь уничтожил бытовую технику и личные вещиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 апреля вечером в «Службу спасения» позвонил 45-летний хозяин квартиры, расположенной на улице Республиканской города Курска, и сообщил о пожаре. Огнеборцы приехали на место ЧП через несколько минут. Как выяснилось, пожар произошел на первом этаже пятиэтажки.

Спасатели помогли хозяину квартиры покинуть сильно задымленное помещение. Медицинская помощь и госпитализация мужчине не понадобилась. Спасенный курянин рассказал, что находился в ванной комнате, когда почувствовал запах дыма. В это время его двухкомнатная квартира уже была полностью заполнена дымом.

Огонь уничтожил бытовую технику и личные вещи, расположенные на балконе, повредил подоконник и внешнюю обшивка балкона. По всей квартире закоптились потолок и стены.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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