В Курске продавали украинскую колбасу

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-29T10:57:42+03:00

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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели проверку на Сеймском рынке города Курска, в ходе которой обнаружили 5,7 кг колбасы украинского производства, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию продавец представить не смог. Санкционную продукцию изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение до принятия решения об утилизации.

В отношении продавщицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU