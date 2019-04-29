В Курске продавали украинскую колбасу
Санкционку обнаружили на Сеймском рынке
Продукцию изъялиФото: Из архива "КП"
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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели проверку на Сеймском рынке города Курска, в ходе которой обнаружили 5,7 кг колбасы украинского производства, запрещенной к ввозу на территорию РФ.
Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию продавец представить не смог. Санкционную продукцию изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение до принятия решения об утилизации.
В отношении продавщицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU