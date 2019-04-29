Пасхальный фестиваль в Курске собрал сотни верующих

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-29T09:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

28 апреля в курском драматическом театре прошел Пасхальный фестиваль. В нем приняли участие врио губернатора Роман Старовойт, депутаты, общественные деятели и представители курского духовенства.

Владыка Герман поздравляя курян отметил, что в светлый праздник Пасхи верит в положительные перемены.

«Главный, светлый праздник Воскресения Христова мы встречаем в бодром, радостном настроении, с оптимизмом глядя в будущее. Также как и вся Курская область, ожидая обновления всех сторон нашей жизни. Я радуюсь тому, что восстанавливаются наши храмы - в городе Курске у нас строятся еще пять церквей. А главное, что в этот праздник Пасхи в наших храмах были тысячи людей. Это говорит о том, что наш город – православный, что мы помним свою историю, мы дорожим своей верой. Духовные, патриотические традиции на нашей героической земле стараемся всячески укреплять, чтобы молодежь приобщалась к духовным корням».

Во время праздничного концерта на сцене курского драматического театра выступили лучшие творческие коллективы православных приходов, гимназий, воскресных школ и учебных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU