Под Курском на пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-29T09:10:38+03:00

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В 03:42 29 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Екатериновка Советского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 03:48 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:55, ликвидировано в 03:58, сообщили в МЧС. Однако в огне погиб человек - хозяин дома. Огонь практически полностью униточжил дом - повреждена кровля и стены, домовое имущество.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU