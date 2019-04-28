2019-04-28T13:40:59+03:00
Происшествия

В Курской области водитель "четверки" не справился с управлением и пострадал

Спасателям пришлось деблокировать мужчину
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
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Авария произошла 27 апреля в 14.13 около деревни Мосолово Курчатовского района. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, водитель "ВАЗ 2104" не справился с управлением и совершил столкновение с препятствием. На место происшествия сразу же отправились пожарные-спасатели ПСЧ № 9 Курчатовского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадал водитель. Спасателям пришлось его деблокировать с помощью специального инструмента ГАСИ.

Спасатели просят всех водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения. А в случае любой беды звонить по номеру экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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