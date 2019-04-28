2019-04-28T13:08:16+03:00
Происшествия

44-летний курянин едва не погиб при пожаре в собственной квартире

Огонь вспыхнул на балконе, пока мужчина был в ванной
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Квартира на улице Республиканской Курска загорелась 27 апреля в 19.21. Спасателям позвонил сам хозяин жилья и сообщил о пожаре. Сотрудники МЧС прибыли на место через несколько минут и выяснили, что говорит квартира на первом этаже пятиэтажки. Огонь разгорелся на балконе, но уже все помещение было сильно задымлено. Спасатели помогли 44-летнему владельцу жилья покинуть помещение. Госпитализация ему не понадобилась.

- Спасенный курянин рассказал, что находился в ванной комнате, когда почувствовал запах дыма. В это время его двухкомнатная квартира уже была полностью заполнена дымом, - добавили в ГУ МЧС по Курской области.

Огонь уничтожил старую бытовую технику и личные вещи, расположенные на балконе, повредил подоконник и внешнюю обшивка балкона, оказались закончены потолок и стены по всей площади квартиры. Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения огня и подсчитывают ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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