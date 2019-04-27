Под Курском нашли боеприпасы времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-27T08:17:03+03:00

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26 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в деревне Плехово Суджанского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС региона.

Две гранаты Ф-1, артснаряд калибром 85 мм, пять артснарядов калибром 45 мм и 50 патронов изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU