В Курске на железнодорожном вокзале пройдут учения
29 апреля на железнодорожном вокзале Курска пройдут показательные пожарно-тактические учения, приуроченных к празднованию 370-летия пожарной охраны России.
Проведение учений предполагает передвижение пожарной техники с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией в направлении Привокзальной площади областного центра. В общей сложности в учениях будут задействованы более десяти единиц техники, сообщили в МЧС региона.
Сигнал о старте учений поступит 29 апреля в 14.30.
Главное управление обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой проявлять спокойствие и соблюдать правила дорожного движения!
ИСТОЧНИК KP.RU