2019-04-27T08:12:11+03:00
Политика

В Курске на железнодорожном вокзале пройдут учения

МЧС просит курян сохранять спокойствие
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят сохранять спокойствиеКурян просят сохранять спокойствиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 апреля на железнодорожном вокзале Курска пройдут показательные пожарно-тактические учения, приуроченных к празднованию 370-летия пожарной охраны России.

Проведение учений предполагает передвижение пожарной техники с включенной специальной световой и звуковой сигнализацией в направлении Привокзальной площади областного центра. В общей сложности в учениях будут задействованы более десяти единиц техники, сообщили в МЧС региона.

Сигнал о старте учений поступит 29 апреля в 14.30.

Главное управление обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой проявлять спокойствие и соблюдать правила дорожного движения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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