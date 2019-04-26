В Курске прошел медиафорум "Инфорум"

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-26T15:30:33+03:00

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В Курске прошел медиафорум, организованный по инициативе Союза журналистов России, "Инфорум".

Спикерами образовательного практикума на мероприятии стали заместитель председателя Союза журналистов Алексей Вишневецкий, секретари Союза журналистов России Денис Токарский и Юлия Загитова, руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоснова, исполнительный директор Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова, специальный корреспондент The Village Иван Сурвилло, основатель агентства «MORE MORE Education» Юлия Максимова, автор канала «SMM в Telegram» Антон Проценко.

В «Инфоруме» приняли участие журналисты, главные редактора и руководители региональных и местных СМИ, медиаменеджеры и блогеры, студенты журфака.

Особый интерес у представителей СМИ вызвало обсуждение темы, как законы о фейковых новостях и оскорблении власти отразятся на работе российских медиа, а также вопросы продвижения в соцсетях. Спикеры "Инфорума" поделились своим опытом работы и рассказали о секретах мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU