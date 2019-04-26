«Мираторг» создал более тысячи рабочих мест

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-26T15:21:42+03:00

В настоящий момент люди трудятся на площадке строительства мясохладобойни в поселке Черницыно

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В рамках доктрины продовольственной безопасности страны и задачи Президента РФ по увеличению объема экспорта сельхозпродукции агрохолдинг реализует масштабный межрегиональный проект по увеличению производства свинины. Его запуск позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест в сельской местности.

Роботизированная мясохладобойня «Мираторга» в Курской области станет крупнейшим в Европе предприятием по убою и переработке сельхозживотных. Запуск первых цехов завода запланирован на 2020 год, а после выхода на полную мощность здесь будет задействовано более 5 300 человек.

Сейчас ведутся строительные работы, начат монтаж инженерного оборудования. До конца года начнутся пуско-наладочные работы и в связи с этим количество людей, занятых в возведении предприятия, увеличится.

- Создание таких масштабных комплексов обеспечивает значимый мультипликативный эффект для региона еще до запуска предприятия, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга. - Организуются новые рабочие места, увеличиваются объемы закупок у производителей стройматериалов, растет спрос на услуги в смежных отраслях, таких как, торговля, логистика. Что, в свою очередь, стимулирует рост доходов населения и увеличение налоговых отчислений.

ИСТОЧНИК KP.RU