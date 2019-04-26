В Курске почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-26T14:46:31+03:00

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В Курске почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. Траурный митинг состоялся на территории школы №59, где установлен памятный знак. Участники митинга возложили цветы в знак памяти и уважения подвига погибших и почтили их минутой молчания.

Самая крупная авария в истории энергетики произошла 33 года назад 26 апреля. В выполнении различного вида работ на Чернобыльской АЭС приняло участие свыше трех тысяч жителей Курской области: атомщики, пожарные, медики, военные. Сейчас в регионе проживает более двух тысяч ликвидаторов.

- Администрация Курской области оказывает всестороннюю поддержку участникам тех трагических событий, - отметила заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко, - оказываются единовременные и ежемесячные выплаты, улучшаются жилищные условия, компенсируются расходы на оплату жилья

ИСТОЧНИК KP.RU