2019-04-26T14:37:33+03:00
Политика

В Курске прошел День призывника

Большинство новобранцев будут проходить службу в границах Западного военного округа
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске бережно хранят воинские традицииВ Курске бережно хранят воинские традицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске прошел День призывника. Для будущих защитников Отечества была организована выставка, на которой они смогли познакомиться с оружием и приборами, а также обмундированием современного российского солдата.

В весенний призыв, который стартовал 1 апреля, из нашей области в ряды Вооруженных сил РФ будет призвано 1500 ребят. Срок службы прежний - один год. Большинство новобранцев будут проходить службу в границах Западного военного округа, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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