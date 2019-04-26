В Курске прошел День призывника
Большинство новобранцев будут проходить службу в границах Западного военного округа
В Курске бережно хранят воинские традицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске прошел День призывника. Для будущих защитников Отечества была организована выставка, на которой они смогли познакомиться с оружием и приборами, а также обмундированием современного российского солдата.
В весенний призыв, который стартовал 1 апреля, из нашей области в ряды Вооруженных сил РФ будет призвано 1500 ребят. Срок службы прежний - один год. Большинство новобранцев будут проходить службу в границах Западного военного округа, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU